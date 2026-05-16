LIVE Italia-Canada 0-6 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | squadre in campo per il terzo e ultimo periodo

Alle 18:56 è iniziato il terzo e ultimo periodo della partita di hockey su ghiaccio tra Italia e Canada, valida per i Mondiali del 2026. Durante questa fase, ci sono state alcune conclusioni di Celebrini e un intervento di Fadani. La partita si svolge in diretta, con il punteggio attuale di 0-6 a favore del Canada. La cronaca continua con aggiornamenti sullo svolgimento del match e le azioni in campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:56 Un paio di conclusioni di Celebrini: Fadani c’è. INIZIATO IL TERZO PERIODO. A più tardi per il racconto della terza e ultima parte di gara. FINISCE IL SECONDO PERIODO: Italia-Canada 0-6. Blue Team che non smette di provarci, ma che – soprattutto nel finale di frazione – va a incassare due reti in rapida successione. 01:21 Doppia segnatura per il Canada che, con Bouchard prima e O’Reilly dopo, segna lo 0-5 e lo 0-6. Ora si fa dura per la squadra di Jukka Jalonen. 01:55 Gol annullato a seguito di revisione, Italia vicina alla rete. L’azione di Bradley nei confronti di Bradley è stata ritenuta meritevole di una penalità da 2 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 0-6, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: squadre in campo per il terzo e ultimo periodo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ho visto dal vivo il Canada dell'hockey ghiaccio maschile con tutti i campioni NHL insieme! Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Italia-Francia 2-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: comincia il terzo periodo LIVE Italia-Canada 0-6, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: ultimo riposo, nordamericani dominantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A più tardi per il racconto della terza e ultima parte di gara. Mondiali: i convocati del Giappone, fuori la stella Mitoma per infortunio. Per Usa, Messico e Canada partirà anche 'l'italiano' Suzuki del Parma #ANSA x.com LIVE Italia-Canada 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: azzurri che si chiudono e poi vanno vicini al gol del vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Canada, ... oasport.it Meta must comply with Italian law requiring it to negotiate with and fairly compensate news publishers for the the use of their content, according to a ruling by the Europe’s highest court reddit LIVE Italia-Canada 3-11, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri surclassati e ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 11.17: Il Canada ha vinto 11-3 una partita ... oasport.it