LIVE Italia-Francia 2-1 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | comincia il terzo periodo

Alle 21:09 si è aperto il terzo periodo della partita tra Italia e Francia nel Mondiale di hockey su ghiaccio femminile. L’Italia si trova sotto di un gol e deve segnare per aumentare le possibilità di gestire i ultimi minuti con maggiore tranquillità. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi sul ghiaccio, mentre le squadre si preparano a riprendere il gioco.

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