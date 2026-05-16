LIVE Italia-Canada 0-6 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | nordamericani incontenibili Azzurri comunque coraggiosi ora la Slovacchia

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di hockey su ghiaccio tra Italia e Canada valida per i Mondiali del 2026, i nordamericani hanno vinto con un risultato di 6-0. La squadra italiana ha mostrato impegno e coraggio nonostante il punteggio finale, mentre i nordamericani sono apparsi molto più efficaci in campo. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui su questa piattaforma. Ora l'attenzione si sposta sulla prossima sfida contro la Slovacchia.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie amici di OA Sport per essere stati con noi durante tutto l’arco di questa Diretta Live. Buon proseguimento di serata sul nostro sito con news, approfondimenti e dirette. FINISCE QUI: Italia-Canada o-6. Il Blue Team, al netto di una partita coraggiosa fatta di diverse occasioni che per non hanno portato a nessun gol sul tabellino, non riesce a contenere i momenti di totale dominanza dei nordamericani che alla fine chiudono il match con sei gol a referto. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio domani alle ore 12.20 contro la Slovacchia. 02:08 Traversa pazzesca di O’Reilly, non arriva poi il gol sul tap-in di Tavares. 🔗 Leggi su Oasport.it

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