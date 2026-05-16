LIVE Italia-Canada 0-6 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | nordamericani incontenibili Azzurri comunque coraggiosi ora la Slovacchia

Nella partita di hockey su ghiaccio tra Italia e Canada valida per i Mondiali del 2026, i nordamericani hanno vinto con un risultato di 6-0. La squadra italiana ha mostrato impegno e coraggio nonostante il punteggio finale, mentre i nordamericani sono apparsi molto più efficaci in campo. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui su questa piattaforma. Ora l'attenzione si sposta sulla prossima sfida contro la Slovacchia.

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