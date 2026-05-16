LIVE Italia-Canada 0-6 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | nordamericani in pienissimo controllo mentre si va verso la fine del match

Al momento, la partita tra Italia e Canada nei Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 si sta avviando verso la conclusione, con i nordamericani in pieno controllo del risultato. Lo svantaggio per la nazionale italiana è attualmente di 6-0, mentre i giocatori canadesi dominano il gioco e cercano di chiudere la gara con un risultato positivo. Nelle ultime azioni, un tentativo di segnare da parte di un giocatore italiano è stato respinto dal portiere avversario. La partita prosegue con i nordamericani in attacco, mentre l’Italia tenta di ridurre lo svantaggio.

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