LIVE Italia-Canada 0-6 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | nordamericani in pienissimo controllo mentre si va verso la fine del match
Al momento, la partita tra Italia e Canada nei Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 si sta avviando verso la conclusione, con i nordamericani in pieno controllo del risultato. Lo svantaggio per la nazionale italiana è attualmente di 6-0, mentre i giocatori canadesi dominano il gioco e cercano di chiudere la gara con un risultato positivo. Nelle ultime azioni, un tentativo di segnare da parte di un giocatore italiano è stato respinto dal portiere avversario. La partita prosegue con i nordamericani in attacco, mentre l’Italia tenta di ridurre lo svantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06:19 SARACINO VA VICINISSIMO AL GOL! Talbot riesce a dire di no all’azzurro. 07:30 Purdeller ha una chance di tirare: ci pensa troppo non riuscendo a indirizzare verso la porta canadese. 10:00 Seicento secondi alla fine del match. L’Italia inizia a buttare un occhio al cronometro. 11:26 Ci prova Purdeller dalla distanza: non trova la parta. 12:00 Canada che non smette di provare schemi rapidi e veloci in attacco. I nordamericani stanno prendendo come un allenamento di lusso questa fase finale del match. 14:32 Mischia davanti alla zona di porta di Fadani, che si salva in qualche modo sfruttando anche l’aiuto dei compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it
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