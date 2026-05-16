LIVE Italia-Canada 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | si chiude il primo periodo Blue Team sotto ma con grande coraggio

Si conclude il primo periodo della partita tra Italia e Canada ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, con il punteggio di 0-3 a favore della squadra canadese. La gara si sta svolgendo in diretta, e al momento la squadra italiana sta affrontando la sfida con determinazione nonostante il risultato. Nei primi venti minuti, il team canadese ha segnato tre volte e si prepara a riprendere il gioco nel secondo periodo.

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