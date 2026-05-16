LIVE Italia-Canada 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | si chiude il primo periodo Blue Team sotto ma con grande coraggio
Si conclude il primo periodo della partita tra Italia e Canada ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, con il punteggio di 0-3 a favore della squadra canadese. La gara si sta svolgendo in diretta, e al momento la squadra italiana sta affrontando la sfida con determinazione nonostante il risultato. Nei primi venti minuti, il team canadese ha segnato tre volte e si prepara a riprendere il gioco nel secondo periodo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A più tardi per il racconto del secondo periodo. Finisce il primo periodo: Italia-Canada 0-3. Blue Team che, al netto dello svantaggio, è stato bravo a interpretare la gara contro un’avversaria nettamente più forte. Azzurri che meriterebbero il gol. 00:10 COAST-TO-COAST DI BRADLEY: ITALIA ANCORA VICINO AL GOL. 00:53 BORDATA DI FRYCKLUND CHE VA VICINISSIMO AL GOL PER L’ITALIA! Disco che passa sotto i gambali di Talbot non trovando la rete. 01:25 Powerplay per l’Italia: Minten ha colpito col bastone Frycklund. Due minuti in superiorità per il Blue Team. 03:07 Celebrini griffa il tris canadese al termine di un’azione incredibile con chance da una parte e dall’altra: Italia che avrebbe potuto accorciare addirittura il gap con Segafredo e Mantenuto, prima di subire lo 0-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ho visto dal vivo il Canada dell'hockey ghiaccio maschile con tutti i campioni NHL insieme!
Sullo stesso argomento
LIVE Italia-Canada 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: Blue Team in bagarre con i “mostri” nordamericaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI PARTE! Al via il primo periodo di Italia-Canada.
Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 1-0, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti dopo il primo periodo
Mondiali: i convocati del Giappone, fuori la stella Mitoma per infortunio. Per Usa, Messico e Canada partirà anche 'l'italiano' Suzuki del Parma #ANSA x.com
Mondiali Top Division 2026: Italia al debutto con il Canada sabato, domenica la Slovacchia. Analisi delle avversarie e numeri, con le date degli ultimi successi azzurri su entrambe Credito foto: FISG - Diego Barbieri - Laura Malvarosa facebook
LIVE Italia-Canada 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: azzurri che si chiudono e poi vanno vicini al gol del vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Canada, ... oasport.it
Meta must comply with Italian law requiring it to negotiate with and fairly compensate news publishers for the the use of their content, according to a ruling by the Europe’s highest court reddit
LIVE Italia-Canada 3-11, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri surclassati e ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 11.17: Il Canada ha vinto 11-3 una partita ... oasport.it