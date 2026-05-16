LIVE Italia-Canada 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | comincia il secondo periodo del match Blue Team che vuole un gol

Nel secondo periodo della partita tra Italia e Canada ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, il team canadese ha preso subito l’iniziativa. La ripresa è iniziata con il canestro di Brown, che ha colpito il montante durante una transizione e ha battuto il portiere italiano. La partita si svolge in diretta, con il Canada in vantaggio per 3-0. I giocatori italiani cercano di reagire, ma il team canadese mantiene il possesso del disco e prova a creare occasioni per segnare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui