LIVE Italia-Canada 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | comincia il secondo periodo del match Blue Team che vuole un gol
Nel secondo periodo della partita tra Italia e Canada ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, il team canadese ha preso subito l’iniziativa. La ripresa è iniziata con il canestro di Brown, che ha colpito il montante durante una transizione e ha battuto il portiere italiano. La partita si svolge in diretta, con il Canada in vantaggio per 3-0. I giocatori italiani cercano di reagire, ma il team canadese mantiene il possesso del disco e prova a creare occasioni per segnare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:28 Ripartenza del Canada: Brown centra il montante in transizione a Fadani battuto. 19:45 Purdeller ci prova, ma non riesce a fare male. SI RIPARTE CON IL SECONDO PERIODO. Italia che ha ancora 30 secondi di powerplay. A più tardi per il racconto del secondo periodo. Finisce il primo periodo: Italia-Canada 0-3. Blue Team che, al netto dello svantaggio, è stato bravo a interpretare la gara contro un’avversaria nettamente più forte. Azzurri che meriterebbero il gol. 00:10 COAST-TO-COAST DI BRADLEY: ITALIA ANCORA VICINO AL GOL. 00:53 BORDATA DI FRYCKLUND CHE VA VICINISSIMO AL GOL PER L’ITALIA! Disco che passa sotto i gambali di Talbot non trovando la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
Olimpiadi, il Canada dellhockey lascia il villaggio per un hotel a cinque stelle
Sullo stesso argomento
LIVE Italia-Canada 0-3, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: si chiude il primo periodo, Blue Team sotto ma con grande coraggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A più tardi per il racconto del secondo periodo.
LIVE Italia-Canada 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: Blue Team in bagarre con i “mostri” nordamericaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI PARTE! Al via il primo periodo di Italia-Canada.
Mondiali: i convocati del Giappone, fuori la stella Mitoma per infortunio. Per Usa, Messico e Canada partirà anche 'l'italiano' Suzuki del Parma #ANSA x.com
Mondiali Top Division 2026: Italia al debutto con il Canada sabato, domenica la Slovacchia. Analisi delle avversarie e numeri, con le date degli ultimi successi azzurri su entrambe Credito foto: FISG - Diego Barbieri - Laura Malvarosa facebook
LIVE Italia-Canada 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: azzurri che si chiudono e poi vanno vicini al gol del vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Canada, ... oasport.it
Meta must comply with Italian law requiring it to negotiate with and fairly compensate news publishers for the the use of their content, according to a ruling by the Europe’s highest court reddit
LIVE Italia-Canada 3-11, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri surclassati e ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 11.17: Il Canada ha vinto 11-3 una partita ... oasport.it