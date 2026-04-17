LIVE Italia-Ungheria 1-0 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti dopo il primo periodo

L’Italia e l’Ungheria si affrontano in una partita valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio femminile del 2026. Al termine del primo periodo, la nazionale italiana si trova in vantaggio di un gol. La partita è in corso e i tifosi possono continuare a seguire gli aggiornamenti in diretta. La sfida prosegue con l’obiettivo di mantenere il risultato o migliorarlo nel secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.00 Suona la sirena!! Dopo il primo periodo l’Italia è avanti 1-0. 16.29 Metzler non approfitta di un bruttissimo disco perso dalle azzurre, che aveva lanciato la magiara a tu per tu con Durante. La gicoatrice di casa si allunga troppo il disco che diventa comodo per Durante. 16.28 Stocker intercetta il disco davanti alla porta di Durante e prova a far ripartire la manovra italiana cercando subito Della Rovere, che però non riesce a controllare. 16.26 Nemeth para sul tiro di prima di Della Rovere, che era stata la più lesta ad arrivare su un disco vacante. 16.25 Nemeth blocca e mette fine ad un’azione pericolosa con una mischia davanti alla sua porta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 1-0, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti dopo il primo periodo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Francia 2-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti dopo il secondo periodo Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre convincenti nel primo periodo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!; World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria; Ungheria: la sinistra italiana in festa per un’elezione in cui la sinistra non è pervenuta.; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Ungheria oggi in TV. Orario, streaming e dove vederla. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della partita di World Cup fra Italia e ... oasport.it Torna la boxe internazionale con lo scontro tra Italia-Ungheria #Avellino facebook Schema facile su elezioni in Ungheria, Orban e chi festeggia in Italia x.com