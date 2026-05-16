LIVE Italia-Canada 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | debutto da brividi contro i favoriti

Oggi si apre ufficialmente la rassegna dei Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, con la sfida tra Italia e Canada. La partita si è conclusa con un pareggio a zero reti, offrendo un debutto emozionante contro una delle squadre favorite del torneo. Gli appassionati sono pronti a seguire in diretta gli sviluppi di questa competizione che coinvolge numerose nazionali, mentre le squadre si preparano ad affrontare le prossime sfide del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport, oggi è “Il giorno”: iniziano i Mondiali di Top Division 2026 dell’Italia. Per il Blue Team subito una sfida complicatissima contro il Canada. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Canada, prima partita del Blue Team nei ritrovati Mondiali di Top Division 2026 di hockey su ghiaccio, all’interno del Girone B. Gli uomini di Jukka Jalonen partono subito da un’impresa impossibile, quella di fronteggiare una delle squadre favoritissime non solo per la conquista di una medaglia, ma anche del titolo assoluto in questa edizione del torneo iridato che si tiene in Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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