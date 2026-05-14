I Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio del 2026 si avvicinano e la squadra italiana si prepara alla prima sfida contro il Canada. La partita si giocherà tra poche ore e rappresenta un banco di prova importante per la nazionale, che affronterà una delle squadre più forti del torneo. La sfida si svolgerà in un contesto internazionale di grande rilevanza, con squadre di diversi paesi pronte a confrontarsi su un campo di alto livello.

I Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio sono sempre più in rampa di lancio. Poche ore è poi si alzerà il sipario su una nuova edizione del torneo iridato, che metterà in palio il titolo planetario, gli altri due posti sul podio e darà verdetti circa la salvezza o la retrocessione delle squadre che non saranno coinvolte nella fase ad eliminazione diretta. Tra le formazioni partecipanti alla rassegna c’è anche quell’Italia, che è tornata ai massimi livelli e che quest’anno ha avuto anche la fortuna di poter disputare – da nazione ospitante – le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ora però si cambia scenario, perché per il Blue Team l’obiettivo è quello della permanenza nella Top Division. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Italia, contro il Canada un debutto da “Mission Impossible”

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