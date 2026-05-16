LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez concede il bis sui muri fermani soltanto schermaglie tra i big
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il ciclista Narvaez ha conquistato il suo secondo successo sui muri fermani, mentre i principali favoriti sono rimasti nelle posizioni di rincalzo, senza grandi scossoni in classifica. Nel finale, il gruppo ha ridotto il distacco, chiudendo a 1 minuto e 51 secondi dal vincitore, con Hindley che ha regolato gli altri big. La corsa prosegue con i corridori ancora in lotta per le posizioni di vertice.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17:13 Il gruppo ha recuperato molto nel finale chiudendo ad 1’51” da Narvaez regolato da Hindley. L’australiano ed il danese Vingegaard hanno guadagnato 2 secondi sugli altri uomini di classifica. 17:10 LA TOP TEN UFFICIALE 1-Jhonatan Narvaez (ECU, UAE Team Emirates – XRG)3:27.26 2-Andrea Leknessund (NOR, Uno-X-Mobility) +0:32 3-Martin Tjotta (NOR, Uno-X-Mobility) +0:42 4-Thomas Guillermo Silva (URU, XDS Astana Team) +0:44 5-Lorenzo Milesi (ITA, Movistar Team) s.t. 6-Christian Scaroni (ITA, XDS Astana Team) +0:48 7-Corbin Strong (AUS, NSN Cycling Team) +0:55 8-Juan Pedro Lopez (ESP, Movistar Team) s. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 6 Preview: Naples Madness
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez, Bjerg e Leknessund si avvicinano ai muri decisiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:31 Ora circa 8 chilometri di discesa che proietteranno i...
Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier concede il bis, altro smacco per Milan
DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Ottava Tappa x.com
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia reddit
LIVE Giro d'Italia: alle 13.35 inizia l'8ª tappa, 156 km da Chieti a FermoOttava tappa da Chieti a Fermo, 156 chilometri: primi due terzi pianeggianti, poi finale nervoso sui muri marchigiani con quattro Gpm, da Montefiore dell’Aso all’arrivo in salita. Si riparte con Afons ... gazzetta.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard stacca tutti, Pellizzari va fuori giri nel tentativo di resistereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 17.24 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon ... oasport.it