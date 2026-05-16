LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez concede il bis sui muri fermani soltanto schermaglie tra i big

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il ciclista Narvaez ha conquistato il suo secondo successo sui muri fermani, mentre i principali favoriti sono rimasti nelle posizioni di rincalzo, senza grandi scossoni in classifica. Nel finale, il gruppo ha ridotto il distacco, chiudendo a 1 minuto e 51 secondi dal vincitore, con Hindley che ha regolato gli altri big. La corsa prosegue con i corridori ancora in lotta per le posizioni di vertice.

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