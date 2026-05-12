LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez vince a Cosenza Ciccone in maglia rosa! Abbuono per Pellizzari

Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, un corridore ha conquistato il primo posto a Cosenza, mentre un altro si è vestito di rosa in classifica generale. Un corridore ha ottenuto un abbuono, e nella classifica generale si è verificato un aggiornamento. La gara continua con i ciclisti che affrontano le ultime fasi del percorso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per gli appassionati.

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