LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez vince a Cosenza Ciccone in maglia rosa! Abbuono per Pellizzari

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, un corridore ha conquistato il primo posto a Cosenza, mentre un altro si è vestito di rosa in classifica generale. Un corridore ha ottenuto un abbuono, e nella classifica generale si è verificato un aggiornamento. La gara continua con i ciclisti che affrontano le ultime fasi del percorso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per gli appassionati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.20 Narvaez aveva già vinto al Giro. Il classe 1997 aveva trovato il successo nella prima tappa nel 2024 da corridore della INEOS, quando sul traguardo di Torino aveva battuto Tadej Pogacar prendendosi la maglia rosa. 17.17 Grande tattica della UAE con Christen che aveva attaccato a meno di 2 km dal traguardo, per stanare la Movistar e favorire la volata del compagnio Narvaez. 17.16 Secondo posto per Aular, che ha fatto partire la volata troppo presto ed è stato battuto. 17.15 JONATHAN NARVAEZ SI PRENDE LA VITTORIA A COSENZA!!! GIULIO CICCONE, TERZO, DOVREBBE ESSERE LA NUOVA MAGLIA ROSA!! 17.🔗 Leggi su Oasport.it

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