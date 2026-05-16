LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez Bjerg e Leknessund prossimi al muro di Fermo

Oggi il Giro d’Italia 2026 si sta svolgendo con aggiornamenti in tempo reale, con alcuni corridori che si sono già distanziati nel corso della tappa. Tra i protagonisti, Narvaez si è allontanato dal gruppo principale, superando in anticipo altri favoriti come Bjerg e Leknessund. La corsa si sta avvicinando al momento cruciale, con il muro di Fermo che potrebbe determinare le sorti di questa frazione. La classifica generale si modifica di continuo mentre i ciclisti affrontano le rampe più dure.

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