LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez Bjerg e Leknessund prossimi al muro di Fermo
Oggi il Giro d’Italia 2026 si sta svolgendo con aggiornamenti in tempo reale, con alcuni corridori che si sono già distanziati nel corso della tappa. Tra i protagonisti, Narvaez si è allontanato dal gruppo principale, superando in anticipo altri favoriti come Bjerg e Leknessund. La corsa si sta avvicinando al momento cruciale, con il muro di Fermo che potrebbe determinare le sorti di questa frazione. La classifica generale si modifica di continuo mentre i ciclisti affrontano le rampe più dure.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:46 SE NE VA NARVAEZ! Il favorito di giornata stacca il norvegese sulle prime rampe di Capodarco. 16:46 10 km all’arrivo di Fermo! 16:46 Termina il lavoro di uno stoico Bjerg, mentre con il suo passo Leknessund torna sulle ruote dell’ecuadoriano. 16:45 Inizia la salita di Capodarco, GPM di quarta categoria che misura 2.5 km ed offre una pendenza media del 6.1%. Scatta subito Narvaez! 16:43 Saranno Jonathan Narvaez, Mikkel Bjerg ed Andreas Leknessund a giocarsi la vittoria dell’ottava tappa del Giro d’Italia. 16:42 46.700 kmh la media dopo tre ore di corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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