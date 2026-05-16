LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez Bjerg e Leknessund prossimi al muro di Fermo

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Giro d’Italia 2026 si sta svolgendo con aggiornamenti in tempo reale, con alcuni corridori che si sono già distanziati nel corso della tappa. Tra i protagonisti, Narvaez si è allontanato dal gruppo principale, superando in anticipo altri favoriti come Bjerg e Leknessund. La corsa si sta avvicinando al momento cruciale, con il muro di Fermo che potrebbe determinare le sorti di questa frazione. La classifica generale si modifica di continuo mentre i ciclisti affrontano le rampe più dure.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:46 SE NE VA NARVAEZ! Il favorito di giornata stacca il norvegese sulle prime rampe di Capodarco. 16:46 10 km all’arrivo di Fermo! 16:46 Termina il lavoro di uno stoico Bjerg, mentre con il suo passo Leknessund torna sulle ruote dell’ecuadoriano. 16:45 Inizia la salita di Capodarco, GPM di quarta categoria che misura 2.5 km ed offre una pendenza media del 6.1%. Scatta subito Narvaez! 16:43 Saranno Jonathan Narvaez, Mikkel Bjerg ed Andreas Leknessund a giocarsi la vittoria dell’ottava tappa del Giro d’Italia. 16:42 46.700 kmh la media dopo tre ore di corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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