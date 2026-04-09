LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | lo statunitense guida la corsa con circa un minuto sugli inseguitori

Oggi si corre la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con un ciclista statunitense in testa alla classifica e circa 40 secondi di vantaggio su un gruppo di inseguitori. La corsa è in corso e i corridori stanno affrontando gli ultimi chilometri. Gli aggiornamenti in tempo reale segnalano che l’atleta al comando mantiene il suo vantaggio, mentre gli altri cercano di recuperare terreno. La gara prosegue senza ulteriori variazioni di rilievo fino a questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:28 Il margine dell’americano sul folto drappello di inseguitori è di 40”. 15:27 Il vantaggio di McNulty sul gruppo Seixas è di 3’00”. 15:22 All’inseguimento del fuggitivo ci sono: Steff Crass, Mauri Vansevenant, Lorenzo Fortunato, Christian Scaroni, Guillaume Martin, Clement Braz Alfonso, Quentin Pahcer, Felix Großschartner, Marc Soler, Julien Bernard, Quinn Simmons, Haimar Exteberria, Luke Tuckwell, Carlos Garcia Pierna, Juan Pedro Lopez, Raul Garcia Pierna, Bjorn Koerdt, Ramses Debruyne, Emiel Verstrynge, Gal Glivar, Fabian Weiss, Alex Aranburu, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Gotzon Martin, Ben Healy, Victor Langellotti, Tim Rex, Magnus Cort, Andreas Kron, Tobias e Anders Johannessen eJardi Christiaan van der Lee. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: lo statunitense guida la corsa con circa un minuto sugli inseguitori LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in cinque a guidare la corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 I due contrattaccanti Raúl García Pierna (Movistar Team) e Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike)... LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi finaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Seixas contro tuttiQuarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint vincente di Laurance a Basauri. Fortunato in Top 10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 17:36 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro dei ... oasport.it DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com Isaac del Toro è stato costretto ad abbandonare il Giro dei Paesi Baschi dopo una brutta caduta nella terza tappa; il dottor Adrian Rotunno, direttore medico della UAE Team Emirates-XRG, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. - facebook.com facebook