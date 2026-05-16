LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski ATP Roma 2026 in DIRETTA | schiarita sul Foro a che ora si gioca
Al Foro Italico di Roma si stanno disputando le partite di doppio tra Bolelli e Vavassori, contro Harrison e Skupski, con aggiornamenti in tempo reale sulla loro programmazione. La giornata si apre con qualche schiarita nel cielo, indicando condizioni favorevoli per il programma previsto. La partita tra Sinner e Medvedev è confermata per le 15:00, mentre altre sfide si stanno svolgendo o sono in fase di preparazione. Le squadre sono pronte a scendere in campo con i match che si susseguono nel rispetto degli orari stabiliti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15.00) 12:55 Si pulisce il cielo. Vediamo se davvero alla 13:30 si comincerà sul Centrale con il doppio maschile! 12:50 Non si gioca prima delle 13:30! 12;42 Campo coperto, diluvia adesso! Intorno alle 14:30 dovrebbe però smettere e lasciare strada libera al doppio e poi a SINNER! 12.35 Piove su un freddissimo Foro Italico, fermata la prima semifinale di doppio maschile! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI alla coppia composta dal britannico Skupski e dall’USA Harrison. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com
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