LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski ATP Roma 2026 in DIRETTA | schiarita sul Foro a che ora si gioca

Al Foro Italico di Roma si stanno disputando le partite di doppio tra Bolelli e Vavassori, contro Harrison e Skupski, con aggiornamenti in tempo reale sulla loro programmazione. La giornata si apre con qualche schiarita nel cielo, indicando condizioni favorevoli per il programma previsto. La partita tra Sinner e Medvedev è confermata per le 15:00, mentre altre sfide si stanno svolgendo o sono in fase di preparazione. Le squadre sono pronte a scendere in campo con i match che si susseguono nel rispetto degli orari stabiliti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15.00) 12:55 Si pulisce il cielo. Vediamo se davvero alla 13:30 si comincerà sul Centrale con il doppio maschile! 12:50 Non si gioca prima delle 13:30! 12;42 Campo coperto, diluvia adesso! Intorno alle 14:30 dovrebbe però smettere e lasciare strada libera al doppio e poi a SINNER! 12.35 Piove su un freddissimo Foro Italico, fermata la prima semifinale di doppio maschile! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI alla coppia composta dal britannico Skupski e dall’USA Harrison. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: schiarita sul Foro, a che ora si gioca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione, piove!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali... Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, oggi semifinale Atp Roma 2026: a che ora e dove vederla in direttaLa coppia azzurra si gioca l'accesso alla finale contro la coppia composta dal britannico e dallo statunitense ... today.it