LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski ATP Roma 2026 in DIRETTA | attenzione piove!
Al Foro Italico di Roma, le partite di tennis sono state temporaneamente sospese a causa della pioggia. Attualmente il campo è coperto e il maltempo continua a impedire lo svolgimento degli incontri in programma. Si prevede che le condizioni atmosferiche migliorino nel pomeriggio, permettendo di riprendere le sfide di doppio prima di passare alla partita di singolare prevista per le 15. La situazione viene monitorata in tempo reale per aggiornamenti sui prossimi sviluppi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15.00) 12;42 Campo coperto, diluvia adesso! Intorno alle 14:30 dovrebbe però smettere e lasciare strada libera al doppio e poi a SINNER! 12.35 Piove su un freddissimo Foro Italico, fermata la prima semifinale di doppio maschile! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI alla coppia composta dal britannico Skupski e dall’USA Harrison. I rivali degli italiani per la prima finale a Roma nel torneo di casa hanno sconfitto a sorpresa e anche in due parziali Marcelo Arevalo e Mate Pavic. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com
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