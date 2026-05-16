LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri a caccia della finale!

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla diretta degli Internazionali d’Italia 2026, dove i nostri azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori si affrontano in semifinale contro la coppia formata dal britannico Skupski e dall’americano Harrison. Seguiremo passo dopo passo l’andamento della partita, aggiornandovi sui punti salienti e sui momenti più emozionanti di questa sfida di doppio. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa semifinale in corso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI alla coppia composta dal britannico Skupski e dall’USA Harrison. I rivali degli italiani per la prima finale a Roma nel torneo di casa hanno sconfitto a sorpresa e anche in due parziali Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Le condizioni oggi cambiano, tornerà il sole e i campi saranno quindi più veloci rispetto alla giornata uggiosa di ieri, in cui gli azzurri hanno sconfitto i numeri uno della race HeliovaaraPatten, nettamente depotenziati dal maltempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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