LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski ATP Roma 2026 in DIRETTA | in palio l’accesso alla finale

In corso a Roma il torneo ATP, con le semifinali in programma tra BolelliVavassori e HarrisonSkupski. La partita tra i due team si sta giocando in diretta, con l’obiettivo di conquistare un posto in finale. Contestualmente, si svolge anche l’incontro tra Sinner e Medvedev, che non è ancora iniziato. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere gli sviluppi delle partite e i risultati parziali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15.00) Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI alla coppia composta dal britannico Skupski e dall’USA Harrison. I rivali degli italiani per la prima finale a Roma nel torneo di casa hanno sconfitto a sorpresa e anche in due parziali Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Le condizioni oggi cambiano, tornerà il sole e i campi saranno quindi più veloci rispetto alla giornata uggiosa di ieri, in cui gli azzurri hanno sconfitto i numeri uno della race HeliovaaraPatten, nettamente depotenziati dal maltempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in palio l’accesso alla finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali... Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, semifinale ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell’ambito degli Internazionali d’Italia: dopo aver... Bolelli e Vavassori - Results on X | Live Posts & Updates x.com Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, semifinale ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it Vavassori e Bolelli battono i favoriti: sono in semifinale a RomaVittoria in due set contro contro la coppia Heliovaara-Patten (7-5; 7-6). Domani, sabato 16 maggio, la sfida per un posto nella finalissima ... rainews.it