LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo

Su un campo di tennis in occasione dell’ATP di Roma, sono in corso diverse partite di doppio e singolare. Nel match tra Bolelli e Vavassori si stanno affrontando con Harrison e Skupski, mentre nel torneo maschile si gioca la semifinale tra Sinner e Medvedev. Inoltre, nel doppio, Kraijcek e Mektic sono in lotta contro Granollers e Zeballos, con il punteggio di 3-3 nel primo set. La diretta delle gare è aggiornata in tempo reale.

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13:36 Seconda semifinale che è sul 3-3 nel set d’apertura tra KraijcekMektic e GranollersZeballos. 13:30 Giocatori in campo a breve. Finalmente inizia la semifinale di doppio di Bolelli e Vavsssori! 13:20 Tolti i teli dalla Supertennis arena, vediamo se si comincia a breve! 12:55 Si pulisce il cielo. Vediamo se davvero alla 13:30 si comincerà sul Centrale con il doppio maschile! 12;42 Campo coperto, diluvia adesso! Intorno alle 14:30 dovrebbe però smettere e lasciare strada libera al doppio e poi a SINNER! 12.35 Piove su un freddissimo Foro Italico, fermata la prima semifinale di doppio maschile! I rivali degli italiani per la prima finale a Roma nel torneo di casa hanno sconfitto a sorpresa e anche in due parziali Marcelo Arevalo e Mate Pavic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione, piove!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali... Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, oggi semifinale Atp Roma 2026: a che ora e dove vederla in direttaLa coppia azzurra si gioca l'accesso alla finale contro la coppia composta dal britannico e dallo statunitense ... today.it