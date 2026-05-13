LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri a caccia dei quarti

Benvenuti alla diretta del torneo ATP di Roma, dove si affrontano le coppie italiane e internazionali. In campo ci sono i due team, uno italiano formato da Bolelli e Vavassori, e l'altro composto da Goransson e King. La partita è in corso e si spera che gli azzurri possano avanzare ai quarti di finale. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport del match tra la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori e tra quella composta dallo svedese André Goransson e lo statunitense Evan King. L’incontro è valido per gli ottavi di finale dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 prima del Rolland Garros di Parigi. Gli azzurri sono usciti dalla top ten ma nelle ultime settimane stanno ritrovando un ottimo ritmo in campo: pochi mesi fa, è arrivata la prima vittoria 1000 della loro collaborazione, a Miami, nello stesso week end dove l’Italia ha trionfato anche nel singolare maschile con Jannik Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurri avanti set e break!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI BOLELLI!! Seeeeeeconda 40-40 Prima a segno dellinglese. Argomenti più discussi: Diretta Goransson - King - Bolelli - Vavassori (Internazionali BNL d'Italia); Internazionali: Bolelli-Vavassori avanti nel doppio; ATP Roma 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vincono in rimonta ed approdano agli ottavi; Internazionali Roma, il programma di mercoledì 13 maggio: Darderi-Jodar sul Centrale, riposo per Sinner. Orari e dove vederla (in chiaro). Bolelli e Vavassori completano la rimonta su Bhambri e Venus (2-6 6-3 10-8) e si portano a casa la vittoria all’esordio di questi Internazionali d’Italia! La coppia italiana sfiderà Goransson e King al prossimo turno. x.com Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ... oasport.it