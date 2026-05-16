LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 7-6 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si gioca il match tie break dopo 2 ore!

Al torneo di Roma, dopo due ore di gioco, si sta disputando il match tra la coppia BolelliVavassori e gli avversari Harrison e Skupski, con il punteggio di 7-6, 3-6. La partita si è conclusa con un tie break decisivo. Nel frattempo, i primi finalisti sono i team formato da Granollers e Zeballos, che hanno superato una difficile sfida contro Mektic e Kraijcek, mantenendo la speranza di conquistare il titolo.

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