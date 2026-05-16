LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 7-6 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si gioca il match tie break dopo 2 ore!

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Roma, dopo due ore di gioco, si sta disputando il match tra la coppia BolelliVavassori e gli avversari Harrison e Skupski, con il punteggio di 7-6, 3-6. La partita si è conclusa con un tie break decisivo. Nel frattempo, i primi finalisti sono i team formato da Granollers e Zeballos, che hanno superato una difficile sfida contro Mektic e Kraijcek, mantenendo la speranza di conquistare il titolo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 15:31 Intanto sappiamo che i primi finalisti sono GranollersZeballos, che si sono salvati ad un passo dal baratro contro MekticKraijcek. 15:30 Dopo il toilet break, necessario dopo 120? di gioco, si giocherà il tie-break a dieci punti che deciderà il finalista. BOLELLIVAVASSORI-HarrisonSkupski 7-6, 3-6! Con la prima Skupski! Si giunge al super tie-break: DUE ORE DI GIOCO! 40-15 Clamoroso smash mancato dall’USA. Altri 3 set point. 40-0 Chiude facile di volo Harrison. Seconda, occasione! 30-0 Smash risolutivo di Harrison dopo la prima. 15-0 Apre con l’ace esterno Skupski. 🔗 Leggi su Oasport.it

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