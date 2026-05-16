LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri in risposta per allungare il 1° set

Al momento, nel match di doppio tra Bolelli e Vavassori e gli avversari Harrison e Skupski, il punteggio segna 4-5 in favore degli ospiti. La partita si sta giocando nel primo set, con gli italiani impegnati a rispondere per allungare la frazione. Contestualmente, nel torneo di Roma, si segue anche la sfida tra Sinner e Medvedev, con il punteggio di 4-5 a trenta. Vavassori ha conquistato una seconda palla vincente al centro, portando il punteggio a 40-30.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 4-5 A trenta Vavassori! 40-30 Seconda vincente al centro! 30-30 Kick vincente Vavassori. 15-30 Chiude di riflesso al volo Skupski. 15-15 Corto il lob difensivo di Skupski e Bolelli può chiudere. 0-15 Servizio e dritto al volo in rete Vavassori. 5-3 Si sposta di dritto Andrea sulla risposta, chiude Harrison comodamente. Peccato! 40-30 In rete il passante di dritto di Bolelli. 30-30 Non legge il movimento Vavassori e con il dritto offre una chiusura comoda a Harrison. 15-30 Bello smash di rimbalzo di Skupski, chiude Harrison. 0-30 Si rifà Bolelli con il dritto pesante su Harrison! 0-15 A segno l’entrata di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in risposta per allungare il 1° set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali... LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione, piove!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15. Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, oggi semifinale Atp Roma 2026: a che ora e dove vederla in direttaLa coppia azzurra si gioca l'accesso alla finale contro la coppia composta dal britannico e dallo statunitense ... today.it