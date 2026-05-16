LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri in risposta per allungare il 1° set

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento, nel match di doppio tra Bolelli e Vavassori e gli avversari Harrison e Skupski, il punteggio segna 4-5 in favore degli ospiti. La partita si sta giocando nel primo set, con gli italiani impegnati a rispondere per allungare la frazione. Contestualmente, nel torneo di Roma, si segue anche la sfida tra Sinner e Medvedev, con il punteggio di 4-5 a trenta. Vavassori ha conquistato una seconda palla vincente al centro, portando il punteggio a 40-30.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 4-5 A trenta Vavassori! 40-30 Seconda vincente al centro! 30-30 Kick vincente Vavassori. 15-30 Chiude di riflesso al volo Skupski. 15-15 Corto il lob difensivo di Skupski e Bolelli può chiudere. 0-15 Servizio e dritto al volo in rete Vavassori. 5-3 Si sposta di dritto Andrea sulla risposta, chiude Harrison comodamente. Peccato! 40-30 In rete il passante di dritto di Bolelli. 30-30 Non legge il movimento Vavassori e con il dritto offre una chiusura comoda a Harrison. 15-30 Bello smash di rimbalzo di Skupski, chiude Harrison. 0-30 Si rifà Bolelli con il dritto pesante su Harrison! 0-15 A segno l’entrata di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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