LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri devono arrivare al tie-break nel 2° set
Nel secondo set del match tra BolelliVavassori e HeliovaaraPatten al torneo ATP di Roma, il punteggio è di 7-5, 5-6. Gli azzurri si trovano in difficoltà e devono arrivare al tie-break per proseguire nel set. Sul campo si sono susseguite scambi intensi, con alcuni punti decisivi come il dritto di Heliovaara che ha portato a un punteggio di 15-15 e la risposta vincente di Patten. La partita prosegue con un equilibrio che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda, e ora sono guai. 15-15 Una banca di dritto Heliovaara! 0-15 Risposta vincente di Patten. Poco da fare amici, il match è cambiato in coincidenza con il contro break. Ora serve un miracolo. Ultimo gioco del match, serve Bolelli. Poi saranno solo tie-break. 5-6 A quindici. C’è da soffrire. 40-15 Che fortuna Patten. Stecca la volèe. Vincente stretto. 30-15 Seconda sulla riga e benedizione Patten. Seconda 15-15 Gratuito con il dritto del finnico. 15-0 Servizio e dritto Heliovaara. Doppio suicidio del finnico, prima l’entrata sballata e poi l’errore in risposta. 5-5 NON RISPONDEEEEEEE di rovescio Heliovaara, e ora servirà! 40-30 ANDREAAAAA! UN GENIOOOO! Tiene a bada Patten sulla diagonale, poi beffa da maestro col dritto lungoriga il finnico! MIracolo! 30-30 NOOO! Buca vincente di Heliovaara. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori - Heliovaara/Patten: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Miami
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