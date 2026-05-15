LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri devono arrivare al tie-break nel 2° set

Nel secondo set del match tra BolelliVavassori e HeliovaaraPatten al torneo ATP di Roma, il punteggio è di 7-5, 5-6. Gli azzurri si trovano in difficoltà e devono arrivare al tie-break per proseguire nel set. Sul campo si sono susseguite scambi intensi, con alcuni punti decisivi come il dritto di Heliovaara che ha portato a un punteggio di 15-15 e la risposta vincente di Patten. La partita prosegue con un equilibrio che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

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