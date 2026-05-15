LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri devono arrivare al tie-break nel 2° set

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo set del match tra BolelliVavassori e HeliovaaraPatten al torneo ATP di Roma, il punteggio è di 7-5, 5-6. Gli azzurri si trovano in difficoltà e devono arrivare al tie-break per proseguire nel set. Sul campo si sono susseguite scambi intensi, con alcuni punti decisivi come il dritto di Heliovaara che ha portato a un punteggio di 15-15 e la risposta vincente di Patten. La partita prosegue con un equilibrio che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda, e ora sono guai. 15-15 Una banca di dritto Heliovaara! 0-15 Risposta vincente di Patten. Poco da fare amici, il match è cambiato in coincidenza con il contro break. Ora serve un miracolo. Ultimo gioco del match, serve Bolelli. Poi saranno solo tie-break. 5-6 A quindici. C’è da soffrire. 40-15 Che fortuna Patten. Stecca la volèe. Vincente stretto. 30-15 Seconda sulla riga e benedizione Patten. Seconda 15-15 Gratuito con il dritto del finnico. 15-0 Servizio e dritto Heliovaara. Doppio suicidio del finnico, prima l’entrata sballata e poi l’errore in risposta. 5-5 NON RISPONDEEEEEEE di rovescio Heliovaara, e ora servirà! 40-30 ANDREAAAAA! UN GENIOOOO! Tiene a bada Patten sulla diagonale, poi beffa da maestro col dritto lungoriga il finnico! MIracolo! 30-30 NOOO! Buca vincente di Heliovaara. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori heliovaara patten 7 5 5 6 atp roma 2026 in diretta gli azzurri devono arrivare al tie break nel 2176 set
© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-5, 5-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri devono arrivare al tie-break nel 2° set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bolelli/Vavassori - Heliovaara/Patten: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Miami

Video Bolelli/Vavassori - Heliovaara/Patten: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Miami

Sullo stesso argomento

LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-5, 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: contro break nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altra bella volèe di rovescio di Patten.

LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurri avanti set e break!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI BOLELLI!! Seeeeeeconda 40-40 Prima a segno dellinglese.

bolelli vavassori heliovaara live bolelli vavassori heliovaaraBolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della semifinale. Sulla SuperTennis Arena la coppia italiana mette in scena un autentico classico per cercare ... oasport.it

bolelli vavassori heliovaara live bolelli vavassori heliovaaraLIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web