LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziata la semifinale di doppio!

È iniziata la semifinale di doppio al torneo di Roma, con i giocatori Bolelli e Vavassori che si trovano in vantaggio 3-2 contro Harrison e Skupski. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. Sul campo, si sono già registrati alcuni scambi intensi, tra cui un punto concluso con un secondo smash da parte di Skupski. Nel frattempo, si sta disputando anche un match tra altri due tennisti di rilievo, con il punteggio momentaneo di 15-15.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 15-15 Al corpo la risposta di Wave! 15-0 Chiude con l’ausilio di un secondo smash Skupski. 3-2 A zero il piemontese. 40-15 Prima vincente. 30-15 Comodissima chiusura di Bolelli. 15-15 Prima vincente di Vavassori! 0-15 Entra di volo il britannico. 2-2 A quindici Skupski. 30-15 Bellissimo angolo di dritto anomalo trovato dall’inglese. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Servizio vincente Skupski. 2-1 A quindici Bolelli. 40-15 Non risponde Skupski di rovescio. 30-15 Servizio e comoda chiusura. 15-15 A segno la volèe di rovescio di Vavassori. 0-15 A segno lo schiaffo di Chris Harrison. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziata la semifinale di doppio! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione, piove!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo13:36 Seconda semifinale che è sul 3-3 nel set d’apertura tra Kraijcek/Mektic e Granollers/Zeballos. Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, oggi semifinale Atp Roma 2026: a che ora e dove vederla in direttaLa coppia azzurra si gioca l'accesso alla finale contro la coppia composta dal britannico e dallo statunitense ... today.it