LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA | trionfo Furlani! Personale e record di Howe a un soffio Ora Iapichino

Durante la Diamond League di Shanghai, gli atleti italiani hanno ottenuto risultati significativi nelle ultime ore. Furlani ha concluso la competizione con un successo, mentre Howe ha migliorato il suo record personale di poco. Nel salto in lungo, Larissa Iapichino si è posizionata al terzo posto, aggiornando la sua misura durante la prova. La manifestazione continua con diverse discipline in diretta, offrendo ai fan aggiornamenti in tempo reale sugli atleti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui