LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA | trionfo Furlani! Personale e record di Howe a un soffio Ora Iapichino

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Diamond League di Shanghai, gli atleti italiani hanno ottenuto risultati significativi nelle ultime ore. Furlani ha concluso la competizione con un successo, mentre Howe ha migliorato il suo record personale di poco. Nel salto in lungo, Larissa Iapichino si è posizionata al terzo posto, aggiornando la sua misura durante la prova. La manifestazione continua con diverse discipline in diretta, offrendo ai fan aggiornamenti in tempo reale sugli atleti coinvolti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37. Mette la misura e si inserisce al terzo posto Larissa Iapichino. Salto non straordinario: 6.66, si può fare meglio 13.34: Nel lungo ancora in corso la prima rotazione: Nichols è seconda con 6.71 13.33: Restano in gara a 5.90 nell’asta Duplantis, Marschall e Karalis che ha passato a 5.80 13.32: Volata spettacolare nei 3000 siepi con la ugandese Peruth Chemutai che con 8’51?47 fa segnare il miglior tempo mondiale stagionale e il record nazionale, secondo posto per la keniana Cherotich che non completa la rimonta e chiude in 8’51?48, terza col personale e il record nazionale la tunisina Bouzayani con 8’58?09 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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