LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA | Furlani e Iapichino al debutto stagionale

Benvenuti alla diretta della prima tappa della Diamond League 2026, che si sta svolgendo a Shanghai. Questa sera si tengono le prime gare stagionali con atleti italiani che fanno il loro debutto in questa competizione. La manifestazione si svolge in Cina e coinvolge numerosi atleti di alto livello provenienti da tutto il mondo. Seguiremo in tempo reale gli eventi principali e le prestazioni dei rappresentanti italiani impegnati sul campo. Restate con noi per gli aggiornamenti sulla giornata di gare.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in programma a Shanghai in Cina. La Diamond League 2026 prende il via da ShanghaiKeqiao e lo fa subito con un cast stellare. Sabato mattina, con inizio alle 11.20 italiane, il massimo circuito mondiale dell’atletica leggera inaugura una stagione che si preannuncia spettacolare e che accompagnerà gli appassionati fino alle Finals di Bruxelles di settembre. In Cina saranno già tanti i campioni olimpici e mondiali pronti a lanciare messaggi importanti in vista dell’estate, in un meeting che mette insieme velocità, mezzofondo, ostacoli e concorsi di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: Furlani e Iapichino al debutto stagionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Next Up: Mercy Oketch is set for official diamond league debut Sullo stesso argomento LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: debutto stagionale per Iapichino e Furlani!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in... Furlani e Iapichino pronti per il debutto stagionale all’aperto: primo esame in Diamond League a ShanghaiSaranno due i rappresentanti italiani che prenderanno parte alla tappa inaugurale della Diamond League 2026, in programma sabato 16 maggio a Shanghai. Atletica oggi in tv, Diamond League Shanghai 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaInizia ufficialmente oggi, in data 16 maggio, la Diamond League 2026 con la prima tappa che si disputa nello stadio di Shaoxing in attesa del secondo ... oasport.it Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Shanghai: orari, programma, streamingLa Diamond League 2026, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica all'aperto, incomincerà sabato 16 maggio: sarà Shanghai (Cina) a ... oasport.it