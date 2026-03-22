Benvenuti alla diretta della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 a Torun, in Polonia. Durante l'evento si sono disputate le gare che hanno visto protagonisti atleti come Iapichino, Furlani e Fabbri. La sessione odierna ha concluso la manifestazione con le ultime competizioni e le premiazioni finali. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in programma a Torun in Polonia. Ultimi titoli in palio e verdetti definitivi: a Torun va in scena la giornata conclusiva dei Mondiali indoor 2026, epilogo di una rassegna che per tre giorni ha riportato il grande atletica al coperto nel cuore dell’Europa. Nell’impianto polacco, già teatro degli Europei 2021, si chiude un’edizione con 674 atleti di 118 nazioni, nella quale l’Italia ha già lasciato il segno grazie allo splendido oro di Andy Diaz nel triplo e si prepara a vivere un finale ricco di ambizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: gran chiusura con Iapichino, Furlani e Fabbri!

Articoli correlati

Atletica, chi parteciperà ai Campionati Italiani indoor 2026? Dosso, Fabbri, Iapichino e una parata di stelle. Furlani in dubbioI Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 27 febbraio-1° marzo: a tre settimane dagli...

Mondiali indoor atletica 2026: gli italiani nelle prime 10 posizioni nelle liste stagionali. Dosso, Fabbri e Furlani volanoL’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

Contenuti e approfondimenti su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in...

Temi più discussi: Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; LIVE Mondiali indoor, il day 2 con otto azzurri; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: ITALIA IN TESTA AL MEDAGLIERE! Ori spaziali di Dosso e Battocletti!; Atletica, Mondiali indoor 2026, dove vederli in tv e streaming.

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: ITALIA IN TESTA AL MEDAGLIERE! Ori spaziali di Dosso e Battocletti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA 21.28. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! oasport.it

Mondiali atletica indoor 2026 oggi (sabato 21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si ... oasport.it

Una straordinaria Nadia BATTOCLETTI ha conquistato la medaglia d’oro nei 3.000 metri dei Campionati mondiali indoor di atletica in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. Il risultato è caratterizzato da un’importante valenza stori - facebook.com facebook

Sogni d’oro Azzurri #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com