Senzatetto colpito con calci in faccia è grave in ospedale

Nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo, a Milano, un uomo senza fissa dimora di circa quarant’anni è stato aggredito e colpito con calci in faccia. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’accaduto, e l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Attualmente si trova in condizioni considerate gravi in ospedale.

Aggressione a Milano nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo. Un senzatetto sulla quarantina è stao preso a calci e ha avuto bisogno del soccorso dei sanitari del 118. È avvenuto qualche minuto dopo le sei di pomeriggio in via Ornato (zona Niguarda) nei pressi di una pensilina di mezzi pubblici Atm. L'uomo, che ha circa 40 anni, è straniero e non aveva documenti con sé, sarebbe stato colpito con calci sul volto, come lui stesso ha riferito. I sanitari sono arrivati sul posto con un'ambulanza. Effettivamente l'uomo presentava varie lesioni e lividi al volto e alla testa. È stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale Niguarda, mentre i carabinieri, a loro volta intervenuti, stanno compiendo le relative indagini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Senzatetto colpito con una coltellata: corsa in ospedaleUn clochard di 36 anni di nazionalità peruviana è rimasto ferito da un fendente al fianco sferrato da uno sconosciuto in piazza Salvo D’Acquisto a...

Scontri a Torino, poliziotto colpito a calci, pugni e martellate. Meloni: «Colpito lo Stato. La magistratura faccia la sua parte»Un gruppo di manifestanti circonda e aggredisce un poliziotto, in dieci contro uno, brandendo anche un martello.

A rich heir showed up in a wedding gown—never underestimate the soft-looking bride.MIYA