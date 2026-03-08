Accoltellato alla schiena a Genova 17enne grave in ospedale

Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena nel centro storico di Genova. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Sul luogo dell’episodio sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. La zona della movida genovese si è tinta di nuovo di sangue.

Il cuore della movida genovese si tinge nuovamente di sangue. Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un violento agguato nella notte tra sabato e domenica, colpito alla schiena con un'arma da taglio mentre si trovava nel centro storico. L'aggressione è avvenuta intorno all'una e mezza in Stradone Sant'Agostino, un'area solitamente affollata di giovani durante il fine settimana. Nonostante il trasporto immediato in codice rosso presso il pronto soccorso cittadino, le condizioni del giovane si sono rivelate meno critiche del previsto: dopo i primi accertamenti clinici, è stato confermato che il diciassettenne «non risulta in pericolo di vita».