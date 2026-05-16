Lite in un circolo napoletano gambizzato nel leccese

Durante la serata di ieri, in piazza San Sebastiano, un uomo di 46 anni, residente a Galatone e originario di Napoli, è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola. La persona coinvolta, già conosciuta alle forze dell'ordine, si trovava in un circolo quando è scoppiata una lite. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l'accaduto.

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Un 46enne, originario di Napoli ma residente a Galatone, già noto alle forze dell'ordine, è rimasto ferito a una gamba da un colpo di pistola esploso durante una lite avvenuta nella serata di ieri in piazza San Sebastiano.L'agguato sarebbe avvenuto ieri alle ore 22.00 all'esterno di un circolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scontri in autostrada tra tifosi della Lazio e del Napoli Sullo stesso argomento Uomo ferito all’addome nel Napoletano: colpito dopo una liteTempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 43 anni di Gricignano d’Aversa è stato ferito con due fendenti all’addome dopo aver avuto, la scorsa notte,... Lite in strada nel Napoletano: due 16enni accoltellati. È caccia al responsabile in fugaDue sedicenni accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di domenica a Marano, in provincia di Napoli. Lecce, gambizzato dopo una lite in un circolo. Scazzottata e poi lo sparoUn uomo di 46 anni, originario di Napoli ma residente a Galatone e già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito a una gamba da un colpo di pistola esploso durante una lite avvenuta nella serata d ... affaritaliani.it Lite fuori dal circolo finisce a colpi di pistola: uomo ferito alla gamba, indagano i carabinieriDalle lite agli spari. Un uomo di 46 anni è stato ferito da un colpo di pistola al polpaccio al culmine di una discussione ... msn.com Qual è la migliore app o sito di incontri che funziona davvero senza troppe pretese? reddit