Lite in un circolo napoletano gambizzato nel leccese
Durante la serata di ieri, in piazza San Sebastiano, un uomo di 46 anni, residente a Galatone e originario di Napoli, è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola. La persona coinvolta, già conosciuta alle forze dell'ordine, si trovava in un circolo quando è scoppiata una lite. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l'accaduto.
Un 46enne, originario di Napoli ma residente a Galatone, già noto alle forze dell'ordine, è rimasto ferito a una gamba da un colpo di pistola esploso durante una lite avvenuta nella serata di ieri in piazza San Sebastiano.L'agguato sarebbe avvenuto ieri alle ore 22.00 all'esterno di un circolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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