Lite in strada nel Napoletano | due 16enni accoltellati È caccia al responsabile in fuga

Da ilfattoquotidiano.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica, due giovani di 16 anni sono stati feriti con un'arma da taglio in una lite avvenuta in strada a Marano, nel Napoletano. Un terzo ragazzo di pari età è fuggito subito dopo l’aggressione e si è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche per identificare il responsabile.

Due sedicenni accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di domenica a Marano, in provincia di Napoli. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23.30 in via Falcone, nei pressi delle giostre, dove i Carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo una segnalazione. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi sarebbero stati colpiti da un giovane, verosimilmente loro coetaneo, durante una lite. Uno dei 16enni ha riportato almeno sei fendenti ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altro è stato ferito tre volte ed è stato ricoverato all’ospedale di Giugliano in Campania. Entrambi, secondo quanto riferito, non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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