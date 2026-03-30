Lite in strada nel Napoletano | due 16enni accoltellati È caccia al responsabile in fuga

Nella serata di domenica, due giovani di 16 anni sono stati feriti con un'arma da taglio in una lite avvenuta in strada a Marano, nel Napoletano. Un terzo ragazzo di pari età è fuggito subito dopo l’aggressione e si è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche per identificare il responsabile.

Due sedicenni accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di domenica a Marano, in provincia di Napoli. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23.30 in via Falcone, nei pressi delle giostre, dove i Carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo una segnalazione. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi sarebbero stati colpiti da un giovane, verosimilmente loro coetaneo, durante una lite. Uno dei 16enni ha riportato almeno sei fendenti ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altro è stato ferito tre volte ed è stato ricoverato all’ospedale di Giugliano in Campania. Entrambi, secondo quanto riferito, non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lite in strada nel Napoletano: due 16enni accoltellati. È caccia al responsabile in fuga Articoli correlati Napoli, due 16enni accoltellati da un coetaneo: è caccia all’aggressoreDue 16enni sono stati accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli. Spedizione punitiva dopo una lite al Colosseo. Accoltellati due ventenniPrima la lite e il tentativo di rapina, poi la spedizione punitiva con caschi e coltelli. Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, cosa è successo la notte del 27 dicembre: le immagini Altri aggiornamenti su Lite in strada nel Napoletano due... Temi più discussi: Tolentino, la lite in strada finisce nel sangue: giovane accoltellato a un braccio in piazzale Europa. Rintracciato e denunciato un...; Ostia, lite tra coinquilini finisce nel sangue: spunta un coltello da macellaio da 50 centimetri; Ostia Ponente, lite in strada finisce nel sangue: uomo accoltellato dal coinquilino; Lite in strada e inseguimento nella notte: arrestato un uomo armato. Lite in strada e inseguimento nella notte: arrestato un uomo armatoNotte movimentata nei giorni scorsi nel capoluogo, dove un intervento della Polizia di Stato si è concluso con l’arresto di un uomo trovato in possesso di ... algheroeco.com Ostia Ponente, lite in strada finisce nel sangue: uomo accoltellato dal coinquilinoOstia, 25 marzo 2026 – Si è consumata praticamente sotto gli occhi degli agenti della polizia di Stato la violenta aggressione avvenuta in piazza di Ostia Ponente, sfociata nell’accoltellamento di un ... ilfaroonline.it Lite sui prezzi con ZF che chiede aumenti per 70 milioni e blocca le consegne. Stellantis ricorre in tribunale per riavviare la produzione a Toluca e non fermarla a Windsor - facebook.com facebook Cade e muore dopo lite con fidanzato, per i parenti 'non fu incidente' x.com