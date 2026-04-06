Nella notte a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, un uomo di 43 anni residente a Gricignano d’Aversa è stato colpito con due fendenti all’addome durante un confronto con uno sconosciuto. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. La lite si è svolta lungo le strade del comune, ma ancora non sono state fornite dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sull’identità dell’aggressore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 43 anni di Gricignano d’Aversa è stato ferito con due fendenti all’addome dopo aver avuto, la scorsa notte, una lite con uno sconosciuto lungo le strade di Sant’Antimo (Napoli). L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale di Aversa: non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia Giugliano in Campania L’aggressore, secondo il racconto della stessa vittima, si sarebbe allontanato subito dopo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uomo ferito all’addome nel Napoletano: colpito dopo una lite

Auto in una scarpata nel Napoletano: ferito un uomo, 6 chilometri di coda sulla Statale del Centro DirezionaleL'incidente si è verificato nel territorio di Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli.

Leggi anche: Spari in piazza nel Napoletano: uomo colpito mentre era con il figlio.

Temi più discussi: Speleologo prigioniero in grotta: i soccorritori iniziano la risalita La barella non passa: altra notte giù; Striano, uomo di 65 anni accoltella il figlio: ricoverato in ospedale, arrestato il padre; Vieste, dimesso Danilo Notarangelo: indagini in corso per l'agguato e cresce la tensione dopo un’auto incendiata; Usa, scopre che l’ex marito e il nuovo fidanzato sono amici e si frequentano, va alla festa e spara ma ferisce terzo uomo.

Uomo ferito all’addome, indagano i CarabinieriUn uomo di 34 anni è stato ferito all'addome da un oggetto contundente nel tardo pomeriggio di sabato 21 febbraio a Margherita di Savoia, nella Bat. Il 34enne, che ha precedenti penali, sarebbe stato ... rainews.it

Lite sul bus, poi estrae il coltello: 39enne ferito con cinque coltellateMomenti di estrema violenza a San Basilio, quartiere alla periferia di Roma, dove una lite su ... msn.com

L’uomo era disperso da due giorni in Iran. Trump: «È ferito gravemente, ma se la caverà» facebook

Incidente stradale: scontro tra due auto, un uomo ferito - x.com