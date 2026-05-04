Educazione finanziaria | Inventiamo una banconota i vincitori premiati in Banca d’Italia a Napoli

Oggi a Napoli, nella sede della Banca d’Italia, sono stati premiati i vincitori del concorso “Inventiamo una Banconota”. L’iniziativa, promossa dall’istituto bancario in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si rivolge alle scuole e fa parte di un progetto di educazione finanziaria. La cerimonia ha visto la consegna di riconoscimenti ai giovani partecipanti che hanno presentato le loro creazioni.

Sono stati premiati oggi nella sede di Napoli della Banca d’Italia i vincitori del p remio “Inventiamo una Banconota”, promosso da Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito delle iniziative di educazione finanziaria rivolte alla scuola. L’iniziativa coinvolge studentesse, studenti e insegnanti delle scuole primarie e secondarie in un progetto integrato nella programmazione didattica, che prevede la realizzazione di un bozzetto di una banconota immaginaria. Il tema dell’edizione 202526 è stato: “La nuova faccia dell’euro: identità, natura e cultura”. Tra i bozzetti elaborati dagli istituti iscritti al concorso per l’aggregato regionale Campania, Puglia e Basilicata ne sono stati selezionati nove (tre per ogni livello di istruzione).🔗 Leggi su Ildenaro.it

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