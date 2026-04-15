La Cina svuota le fabbriche d’Europa | il rischio del nuovo choc che minaccia l’industria

Negli ultimi tempi, molte fabbriche europee stanno ricevendo meno ordini dalla Cina, con alcune che hanno ridotto o sospeso le produzioni. La diminuzione delle consegne di materie prime e componenti provenienti dall’Asia sta influenzando la produzione industriale nei paesi europei. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità dell’industria locale e sui possibili effetti economici a lungo termine, mentre si cerca di capire le cause di questo fenomeno.

Cosa potrebbe accadere all’economia dell’ Europa nel giro dei prossimi anni per colpa di uno squilibrato rapporto con la Cina? C’è un esempio emblematico che aiuta a rispondere a questa domanda. I riflettori sono puntati sulla deindustrializzazione andata in scena nella fabbrica Bosch di Navarra, in Spagna: un tempo fulcro produttivo, oggi un sito abbandonato, travolto dalla concorrenza dei prodotti a basso costo provenienti da Pechino. Eppure, proprio da oltre la Muraglia potrebbe arrivare una nuova possibilità. Già, perché mentre le imprese europee perdono terreno, quelle cinesi si propongono come motori di rilancio industriale nel Vecchio Continente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Cina svuota le fabbriche d’Europa: il rischio del nuovo choc che minaccia l’industria Notizie correlate AI e Deepfake: la nuova industria del crimine che svuota i contiLe organizzazioni criminali internazionali stanno trasformando l’intelligenza artificiale in un sofisticato strumento di ingegneria finanziaria,... Energia: il rischio Hormuz minaccia l’industria e i prezziIl cessate il fuoco in Iran non garantisce un sollievo immediato ai prezzi del carburante, mentre l’Agenzia Internazionale dell’Energia ipotizza una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ? Live news: guerra Iran -; Maison Margiela: quando la volontà di rispettare le origini rischia di sfociare in banalità; Papa Leone XIV: tregua in Iran segno di viva speranza | Parolin: pace unica opzione, svuotare gli arsenali. La Cina svuota le fabbriche d’Europa: il rischio del nuovo choc che minaccia l’industriaDal caso Bosch in Spagna al boom degli investimenti di Pechino, il continente si trova davanti a un bivio: rilanciarsi o finire in una nuova dipendenza economica ... ilgiornale.it Auto, la Cina vieta le maniglie nascoste dal 2027: Pechino nuovo ente regolatore (globale)?Un cambiamento normativo dettato dal governo di Pechino. Una svolta decisa lunedì dal Ministero dell'Industria e dell'Informazione tecnologica. Che ora obbliga le auto vendute in Cina ad essere dotate ... corriere.it "Hormuz non riapre. Il sistema si svuota Il tempo è diventato la variabile chiave. L’ultimo carico partito prima della crisi ha lasciato Hormuz il 28 febbraio e arriverà a destinazione intorno al 20 aprile. Da quel momento, i barili “pre-shock” saranno completament facebook Hormuz non riapre. Il sistema si svuota Il tempo è diventato la variabile chiave. L’ultimo carico partito prima della crisi ha lasciato Hormuz il 28 febbraio e arriverà a destinazione intorno al 20 aprile. Da quel momento, i barili “pre-shock” saranno completamente x.com