L’intervento per un furto in abitazione si trasforma in un’operazione antidroga | nei guai un 35enne

Un uomo di 35 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Parma alla Procura locale. Originario di un paese straniero, l’individuo è stato coinvolto in un’operazione che ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti. Durante un intervento inizialmente legato a un furto in abitazione, i militari hanno eseguito controlli che hanno portato al sequestro di hashish e all’identificazione dell’uomo come presunto spacciatore. Le verifiche successive hanno confermato le accuse di detenzione ai fini di spaccio.

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i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 35enne straniero che, al termine delle necessarie verifiche e degli accertamenti svolti, è ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di “hashish”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JUDGE BOYD SNAPS VANISHING PROBATION MOM GETS 18 MONTHS Sullo stesso argomento Gesualdo, furto in abitazione: denunciato 35enneI Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità predatoria, anche attraverso... Furto in abitazione, incastrato un 35enne grazie al DNATempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità... Una poliziotta fuori servizio ha notato il furto e ha fatto scattare l’intervento dei colleghi delle Volanti. x.com Donna ruba per golosità 100 barrette di cioccolato a Catania, il furto in un supermercato e l'arrestoDonna arrestata a Catania per furto aggravato: aveva rubato oltre cento barrette di cioccolato in un supermercato. virgilio.it Furti in ospedale. La polizia arresta il ladroIntervento tempestivo degli operatori del Posto di Polizia dell’Ospedale di Teramo, che hanno fermato l’autore di un furto consumato nello spogliatoio del reparto Medicina. Gli uomini del Posto di Pol ... abruzzoindependent.it Qual è la frase più fredda che hai sentito qualcuno dire a tavola? reddit