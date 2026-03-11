Gesualdo furto in abitazione | denunciato 35enne

Un uomo di 35 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Avellino per un furto avvenuto in una abitazione di Gesualdo. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona e a utilizzare tecniche investigative avanzate per contrastare i reati di questo tipo. L’indagine è ancora in corso, e non sono stati forniti ulteriori dettagli.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono senza sosta l'attività di contrasto alla criminalità predatoria, anche attraverso l'impiego di avanzate tecniche investigative. In tale ambito, i militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno denunciato un 35enne originario dell'Est Europa, ritenuto responsabile di un furto in abitazione a Gesualdo.