Furto in abitazione incastrato un 35enne grazie al DNA

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Avellino dopo un furto in un’abitazione. L’arresto è stato possibile grazie all’analisi del DNA trovato sulla scena del crimine, che ha portato a identificare il sospettato. I militari continuano le indagini per chiarire eventuali altri reati collegati.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono senza sosta l'attività di contrasto alla criminalità predatoria, anche attraverso l'impiego di avanzate tecniche investigative. In tale ambito, i militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno denunciato un 35enne originario dell'Est Europa, ritenuto responsabile di un furto in abitazione consumato nel comune di Gesualdo. Determinanti per l'individuazione del presunto responsabile sono state le tracce ematiche repertate dai Carabinieri intervenuti sulla scena del crimine e successivamente comparate dai tecnici specializzati del Ra.