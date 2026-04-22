Il prossimo ceo di Apple dovrà colmare il divario sull’intelligenza artificiale

Il nuovo CEO di Apple dovrà affrontare la sfida di colmare il divario nel campo dell’intelligenza artificiale. Dal 2011, anno della morte di Steve Jobs, l’azienda ha visto crescere le vendite di iPhone da 72 milioni a circa 240 milioni nel 2025, conquistando circa il 20% del mercato globale. La capitalizzazione di mercato ha superato i 4 trilioni di dollari, un livello raggiunto solo da alcune grandi aziende tecnologiche.

Quando Steve Jobs lasciò questo mondo nel 2011, Apple vendeva 72 milioni di iPhone l’anno; con Tim Cook sono diventati circa 240 milioni nel 2025, un quinto del mercato mondiale, abbastanza per superare i 4 trillioni di valore, un club ristretto condiviso solo con Microsoft e Nvidia. Al nuovo amministratore delegato, John Ternus, Apple non può chiedere di vendere di più, ma capire come governare il futuro. E perché no, intuire quale sarà il prossimo dispositivo o sistema basato sull’intelligenza artificiale che prenderà il posto dell’iPhone come centro della nostra vita quotidiana digitale. Cook diventerà presidente esecutivo, concentrandosi...🔗 Leggi su Linkiesta.it

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