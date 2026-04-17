Un uomo di 30 anni, di nazionalità albanese e già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti penali, è stato arrestato a Corciano dopo un inseguimento a alta velocità che ha coinvolto diverse strade della zona. La fuga si è conclusa con il fermo del veicolo e l’arresto dell’uomo, che aveva messo in pericolo la sicurezza pubblica durante la corsa. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento di polizia.

Un uomo di 30 anni, di nazionalità albanese e già noto alle autorità per precedenti penali, è stato fermato a Corciano dopo una fuga rocambolesca che ha messo in pericolo la sicurezza urbana. L’episodio è scattato quando il soggetto ha ignorato i segnali di arresto della polizia locale, accelerando con violenza per sfuggire al controllo stradale e dando il via a un inseguimento ad alta velocità attraverso le strade del centro abitato. La dinamica dell’inseguimento e le decisioni giudiziarie. Dopo aver forzato il blocco posto dagli agenti, l’individuo ha tentato inizialmente di eludere la cattura abbandonando il veicolo per darsi alla fuga a piedi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle a Corciano: inseguimento ad alta velocità e arresto

INSEGUIMENTI della POLIZIA ad ALTA VELOCITÀ finiti MALISSIMO #1

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