Con il progetto Ambasciatori nelle scuole la protezione civile sale in cattedra
La protezione civile torna nelle scuole con il progetto “Ambasciatori”, promosso dalla rete dei Centri di promozione della protezione civile della provincia di Lecco, di cui la Provincia è partner. L’iniziativa, rivolta agli studenti, fa parte dell’attività “Io non rischio” e si svolgerà anche nell’anno scolastico 20252026. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione e la gestione delle emergenze.
La protezione civile sale in cattedra. La rete dei Centri di promozione della protezione civile della provincia di Lecco, di cui la Provincia di Lecco è partner, promuove anche per l’anno scolastico 20252026 il progetto “Ambasciatori” nella più ampia attività “Io non rischio” - Scuola del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Protezione Civile: torna il progetto Ambasciatori nelle scuole di LeccoTorna a Lecco il progetto Ambasciatori: studenti delle superiori insegnano buone pratiche di protezione civile ai bambini delle scuole primarie. lecconotizie.com
Alla Farnesina li hanno ribattezzati così: sono gli ambasciatori che hanno gestito in prima linea, nell'ultimo mese, la crisi mediorientale - facebook.com facebook
Gli studenti futuri Ambasciatori del Parlamento europeo dialogano con gli onorevoli @GiuseppeLupoPD e @gaepedulla durante il seminario di formazione EPAS. All’iniziativa hanno preso parte il Liceo Boggio Lera (Catania), il Liceo Fermi (Paternò) e il Li x.com