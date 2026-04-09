Con il progetto Ambasciatori nelle scuole la protezione civile sale in cattedra

La protezione civile torna nelle scuole con il progetto “Ambasciatori”, promosso dalla rete dei Centri di promozione della protezione civile della provincia di Lecco, di cui la Provincia è partner. L’iniziativa, rivolta agli studenti, fa parte dell’attività “Io non rischio” e si svolgerà anche nell’anno scolastico 20252026. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione e la gestione delle emergenze.