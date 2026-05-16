Liguria sbloccati 26 milioni | 84 progetti tra città e infrastrutture

In Liguria sono stati sbloccati 26 milioni di euro destinati a 84 progetti che coinvolgono sia aree urbane che infrastrutture. Questi fondi saranno distribuiti tra vari comuni, con alcune località che riceveranno quote più consistenti per lavori di rigenerazione urbana. La ripartizione prevede un sostanziale apporto sia sulla costa che negli borghi dell’entroterra, con l’obiettivo di sostenere interventi di riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture locali. La ripartizione dei fondi sarà comunicata nei dettagli nelle prossime settimane.

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? Punti chiave Quali comuni riceveranno la quota maggiore per la rigenerazione urbana?. Come verranno ripartiti i fondi tra costa e borghi dell'entroterra?. Chi dovrà presentare i progetti definitivi per attivare i cantieri?. Quali servizi essenziali beneficeranno direttamente di questi nuovi investimenti?.? In Breve Oltre 10,5 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana e 6 milioni alle infrastrutture.. Investimenti da 3,3 milioni per l'edilizia universitaria e 3,2 milioni per la cultura.. Oltre 1 milione di euro stanziati per lo sviluppo delle aree interne e dell'entroterra.. 984.291 euro per la sicurezza urbana e 682.000 euro per il settore sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, sbloccati 26 milioni: 84 progetti tra città e infrastrutture ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Campagna CHRIS e PIERS. Capitoli 2 e 3! RESIDENT EVIL 6 Co-Op w/Xingcai [06] Sullo stesso argomento Liguria, piano da 26 milioni: 84 progetti per scuole e sicurezzaLa Liguria accelera sui progetti strategici con un massiccio afflusso di capitali destinati a 84 interventi diffusi tra ponente e levante. Ricerca in Liguria: 4,2 milioni richiesti per il bando infrastrutture? Cosa scoprirai Come verranno scelti i progetti tra i 19 presentati? Quali criteri userà la Regione per gestire l'eccedenza di fondi? Chi riceverà i...