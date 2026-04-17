La regione Liguria ha stanziato 26 milioni di euro per finanziare 84 interventi suddivisi tra le zone di ponente e levante. Questi progetti riguardano principalmente il miglioramento delle strutture scolastiche e la messa in sicurezza degli edifici pubblici. La ripartizione delle risorse mira a interventi diffusi su tutto il territorio regionale, coinvolgendo diverse località e comunità. La pianificazione si concentra sulla realizzazione di lavori e ristrutturazioni in più punti della regione.

La Liguria accelera sui progetti strategici con un massiccio afflusso di capitali destinati a 84 interventi diffusi tra ponente e levante. Il Fondo Strategico Regionale ha appena sbloccato oltre 26 milioni e 867mila euro per potenziare infrastrutture, scuole, sanità e sicurezza urbana in tutta la regione. Il piano finanziario si regge su un impegno della Regione di circa 24 milioni e 30mila euro, completato da un contributo degli enti locali pari a circa 2 milioni e 496mila euro. Questa nuova allocazione porta il totale dei fondi autorizzati nel 2026 per questo strumento a ben 166 milioni di euro, dopo l’incremento di 26 milioni già deliberato dai comitati di indirizzo lo scorso 2 e 9 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, piano da 26 milioni: 84 progetti per scuole e sicurezza

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