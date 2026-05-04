Ricerca in Liguria | 4,2 milioni richiesti per il bando infrastrutture

In Liguria, sono stati richiesti 4,2 milioni di euro per un bando dedicato alle infrastrutture. Sono stati presentati 19 progetti per ottenere i finanziamenti e la Regione dovrà decidere come assegnarli. La selezione dei progetti avverrà seguendo criteri specifici stabiliti dall'ente regionale, che dovrà gestire eventuali fondi in eccesso rispetto alle richieste. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Come verranno scelti i progetti tra i 19 presentati?. Quali criteri userà la Regione per gestire l'eccedenza di fondi?. Chi riceverà i contributi a fondo perduto per i nuovi macchinari?. Come influirà questo bando sulla competitività dell'aerospazio ligure?.? In Breve 19 progetti richiedono contributi a fondo perduto pari al 50% degli investimenti. Contributi fino a 400 mila euro per software, licenze e brevetti. Beneficiari devono completare tutte le attività entro il limite di 24 mesi. Investimenti mirano a potenziare settori aerospazio e scienze della vita in Liguria. Le richieste per il bando sulle infrastrutture di ricerca in Liguria hanno raggiunto i 4,2 milioni di euro, superando la dotazione di 3 milioni prevista dal fondo regionale PR FESR 21-27.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricerca in Liguria: 4,2 milioni richiesti per il bando infrastrutture Notizie correlate Leggi anche: Pubblicata la graduatoria dell’avviso Sori, 97 milioni per le infrastrutture di ricerca Ricerca, via al bando PRIN 2026: 260 milioni per la scienzaIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il via ufficiale al bando PRIN 2026, stanziano circa 260 milioni di euro per sostenere la... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 300 km per la ricerca: una pedalata solidale in Liguria; Run4Hope, si chiude a Ospedaletti la tappa ligure a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica; Eccellenza. La Fezzanese espugna Pietra Ligure! I verdi trovano il gol vittoria ai supplementari e volano in finale; Un mese di incontri al Museo dei Cappuccini per esplorare la storia ligure: al via la rassegna 'Inchiostro di Storia'. Innovazione, successo del bando infrastrutture di ricerca: 19 progetti si candidano alla misura di RegioneInnovazione, successo del bando infrastrutture di ricerca: 19 progetti si candidano alla misura di Regione ... msn.com La Professoressa Carla Serri racconta con passione cosa la motiva ogni giorno nel suo lavoro all’Università degli Studi di Sassari, all’interno del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia. Un viaggio tra didattica, ricerca e attenzione agli studenti, che rifl - facebook.com facebook A volte basterebbe una piccola ricerca per evitare figuracce come la sua... x.com