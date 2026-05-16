Licenziato da un' azienda aggredisce con una motosega il fratello del titolare | un arresto a Bisceglie

A Bisceglie, un giovane di 26 anni di origini pakistane è stato arrestato dopo aver ferito con una motosega il fratello dell'ex datore di lavoro. L'uomo, che era stato licenziato dall'azienda, avrebbe compiuto l'aggressione in seguito a un episodio legato alla sua posizione lavorativa. L'incidente si è verificato in un'area vicino alla residenza del fratello del titolare dell'azienda, dove si sono svolti i rilievi delle forze dell'ordine.

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