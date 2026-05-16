Licenziato da un' azienda aggredisce con una motosega il fratello del titolare | un arresto a Bisceglie
A Bisceglie, un giovane di 26 anni di origini pakistane è stato arrestato dopo aver ferito con una motosega il fratello dell'ex datore di lavoro. L'uomo, che era stato licenziato dall'azienda, avrebbe compiuto l'aggressione in seguito a un episodio legato alla sua posizione lavorativa. L'incidente si è verificato in un'area vicino alla residenza del fratello del titolare dell'azienda, dove si sono svolti i rilievi delle forze dell'ordine.
Un 26enne originario del Pakistan avrebbe aggredito con una motosega il fratello del suo ex datore di lavoro. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri ed è accusato di tentato omicidio.Secondo le prime indagini, il 26enne, licenziato circa un mese fa da un posto di lavoro in un'azienda agricola. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Torna nell’azienda da cui era stato licenziato e, secondo l’accusa, ferisce un uomo con una motosega. Arrestato a Bisceglie un 26enne pakistano, è in carcere. facebook
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