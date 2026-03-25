A Firenze, un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver minacciato il proprietario di un bar con una motosega e un coltello durante un episodio di rapina. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato dell’individuo, che è stato accusato di aver preso di mira il locale nel quartiere di via delle Panche. Nessuna vittima è rimasta ferita durante l’evento.

Un arresto a Firenze, dove un uomo di 36 anni è stato fermato per rapina aggravata ai danni di un barista. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 22 marzo, quando il proprietario di un bar in via delle Panche è stato minacciato con una mini-motosega e successivamente con un coltello. L’uomo dovrà rispondere delle accuse davanti all’Autorità Giudiziaria. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica 22 marzo. Il proprietario di un bar situato in via delle Panche ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essere stato vittima di minacce da parte di un individuo armato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Firenze, terrore al bar di via delle Panche: 36enne minaccia il titolare con una motosega

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