Un uomo di 46 anni è stato rimesso in carcere dopo che sono stati rilevati violazioni degli orari stabiliti per i domiciliari. Le autorità hanno accertato che l’individuo ha evitato i controlli per diverse settimane, aggirando le verifiche previste. Il giudice ha deciso di revocare la misura alternativa e di ordinare il ritorno in cella, in seguito alle verifiche che hanno confermato le inosservanze delle condizioni imposte. La vicenda si è svolta nel rispetto delle procedure legali previste.

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a evitare i controlli per settimane?. Perché il giudice ha deciso di revocare la misura domiciliare?. Chi ha segnalato le continue assenze alle autorità di Agrigento?. Quali sono le conseguenze legali per la reiterata evasione commessa?.? In Breve L'avvocato Gaspare Lombardo aveva ottenuto la misura domiciliare per l'uomo di Licata.. Il reo doveva scontare 8 mesi di detenzione per guida in stato d'ebbrezza.. Le forze dell'ordine hanno segnalato diverse denunce per evasione alla Procura di Agrigento.. Il trasferimento è avvenuto presso il carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.. Un uomo di 46 anni residente a Licata è stato trasferito ieri nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento dopo la revoca della misura cautelare domiciliare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Licata, torna in carcere il 46enne: violati gli orari dei domiciliari

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