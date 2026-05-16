Ha ignorato ripetutamente gli orari di rientro in casa dove era ai domiciliari | 46enne riportato in carcere
Un uomo di 46 anni è stato nuovamente arrestato e portato in carcere dopo aver violato più volte gli orari di rientro previsti dal suo regime di detenzione domiciliare. Doveva scontare otto mesi per aver guidato sotto l’effetto di alcol, ma non ha rispettato le restrizioni stabilite dal giudice, che gli aveva concesso uscite di due ore al mattino e due al pomeriggio per svolgere alcune commissioni. La situazione ha portato alla revoca della misura alternativa e al ritorno in carcere.
Doveva scontare 8 mesi di detenzione domiciliare per guida in stato d'ebbrezza. Il giudice lo aveva autorizzato, due ore la mattina e altrettante il pomeriggio, ad uscire di casa per sbrigare le proprie commissioni. Ma per settimane se ne è infischiato di rispettare gli orari. E le forze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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