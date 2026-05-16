Libri vendite su | il Bonus Cultura spinge il +4% nel primo semestre

Nel primo semestre dell'anno, le vendite di libri hanno registrato un aumento del 4%, con il Bonus Cultura che ha contribuito a questo incremento. Le librerie indipendenti hanno visto un aumento nelle vendite, mentre il mercato online si è mantenuto stabile. La presenza del Bonus Cultura sembra aver incentivato l’acquisto di libri presso i negozi fisici, che hanno mostrato segni di crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Restano da capire le ragioni di questa distinzione tra i due canali di vendita.

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