Nel 2024 in Campania sono stati registrati quasi 10.000 furti in casa, secondo i dati ufficiali. Nei primi sei mesi del 2025 si nota un calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione, ma i numeri indicano una riduzione delle segnalazioni di furti in abitazione. La questione rimane comunque di rilievo nella regione.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Furti in casa: in Campania quasi 10mila casi nel 2024. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Furti in casa: in Campania quasi 10mila casi nel 2024. Un calo nel primo semestre del 2025

Fallimenti in calo nel Padovano: 132 nel 2025 contro i 163 del 2024Cresce l’uso della composizione negoziata per risanare aziende e salvaguardare posti di lavoro, il presidente di Confcommercio Patrizio Bertin:...

Domanda di case in calo nel 2025 dopo i picchi del 2024MILANO (ITALPRESS) – Dopo i livelli eccezionali registrati nel 2024, il mercato delle compravendite nel 2025 mostra segnali di raffreddamento.

Aggiornamenti e notizie su Furti in casa in Campania quasi 10mila....

Temi più discussi: Monza è la terza provincia per il numero di furti in casa: in Brianza ladri in azione più che nel resto d'Italia; Furti in casa, impennata dei crimini a Pordenone; Furti in casa, il Censis mette Udine tra le città più colpite in Italia; Furti nelle abitazioni durante le vacanze: i consigli della Polizia.

Furti in casa, Brescia quarta in Italia per numero di colpiBrescia. La provincia di Brescia si colloca al quarto posto in Italia per numero di furti in abitazione. Nel 2024 sono stati denunciati 4.680 episodi, un dato che pone il territorio dietro soltanto a ... quibrescia.it

Furti in casa a Salerno, i numeri del 2025: 760 colpi in sei mesi ma il trend sembra stabilizzarsiStampa La provincia di Salerno mantiene un quadro sostanzialmente stabile sul fronte dei furti in abitazione nel primo semestre 2025, mentre a livello regionale il 2024 si era chiuso con un incremento ... salernonotizie.it

Furti in casa in Sicilia, reati in calo: -10,6% nel 2024 e nel primo semestre 2025 #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Furti alla Coin di Termini, niente carcere ma obbligo di firma per la cassiera | Le chat: «Voglio gli slip firmati» x.com