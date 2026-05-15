Netflix spinge i libri | boom vendite grazie a serie e film

Negli ultimi tempi, le produzioni di serie e film tratte da libri stanno influenzando notevolmente il mercato editoriale. Secondo dati forniti da Netflix, le vendite di libri collegati a queste opere sono aumentate fino al 197% dopo la pubblicazione delle versioni audiovisive. Questo incremento riguarda sia le nuove uscite che le edizioni già presenti sul mercato, e si verifica in diversi Paesi. La tendenza si registra in modo particolare in relazione a determinati generi e titoli.

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Le serie e i film trainano il mercato editoriale: secondo Netflix, le vendite dei libri crescono fino al +197% dopo l’uscita degli adattamenti audiovisivi. Le serie e i film rappresentano un potente motore di crescita per il mercato editoriale, con Netflix in prima linea come driver di scoperta, engagement e attivazione della lettura. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da NIQ per Netflix dal titolo “Dallo schermo alla pagina: l’effetto dell’audiovisivo sull’editoria e i lettori italiani”, che analizza per la prima volta in modo integrato – attraverso un approccio quantitativo – l’impatto delle produzioni audiovisive, non solo sulle... 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Netflix spinge i libri: boom vendite grazie a serie e film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Build Passive Income From Scratch in 180 Days | Robert Kiyosaki Sullo stesso argomento La terza stagione della serie Netflix spinge su casi difficili e orgoglio femministaLa legge di Lidia Poët 3, su Netflix da oggi, è la stagione finale della serie sulla. Euphoria effect: la serie ha generato un boom di vendite di eyeliner in ItaliaNonostante l’addio ai glitter e al trucco Y2K che aveva contraddistinto le sue prime due stagioni, Euphoria continua a dettare tendenza in ambito...