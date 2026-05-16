Libertà d’informazione e AI de Kerckhove | il capitale cognitivo del giornalismo da salvare anche con la tecnologia ma senza deleghe

In un intervento recente, un esperto ha discusso del rapporto tra libertà di informazione, intelligenza artificiale e ruolo del giornalismo nell’epoca digitale. Ha sottolineato come le nuove generazioni e i canali digitali abbiano trasformato il modo di comunicare e accedere alle notizie, evidenziando la necessità di preservare il capitale cognitivo del giornalismo. L’intervento ha anche ricordato che, pur utilizzando strumenti tecnologici avanzati, il ruolo dei giornalisti non può essere sostituito o delegato completamente.

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